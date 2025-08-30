Filicudi, escursionista soccorso: si era perso ed era stato colto da malore

A Filicudi, un turista disperso e colto da malore è stato soccorso nella montagna di Capo Graziano.

A richiedere l’intervento è stato lo stesso escursionista piemontese che si è rivolto ai vigili del fuoco. Ssubito è partita la macchina dei soccorsi con carabinieri, medico di guardia, volontari e anche il personale dell’associazione Misericordia.

L’uomo si è avventurato da solo per fare trekking nello scenario di Capo Graziano che guarda sul lungomare dell’isola delle Eolie, ma per il caldo ha accusato malore ed è anche finito in una sterpaglia. Perdendo l’orientamento ha telefonato ai vigili del fuoco che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. Alla volta della montagna è partita la squadra composta dai militari dell’Arma, dal medico di guardia e dai volontari.

Scalata la montagna dopo alcune ore di ricerche è stato rinvenuto in una scarpata quasi privo di sensi. Immeditato l’intervento della guardia medica che lo ha stabilizzato e tra non poche difficoltà è stato riportato nell’abitato e rifocillato anche per le terapie del medico.