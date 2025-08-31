Eolie, regolamentazione degli approdi: rissa sfiorata in consiglio sui vaporetti calabresi

Gli armatori eoliani si sentono boicottati dall’invasione dei colleghi calabresi. E hanno inscenato una protesta durante i lavori del consiglio comunale di Lipari per invocare una nuova regolamentazione negli approdi e c’è mancato poco a fine lavori che un consigliere della coalizione di Gullo si scontrasse fisicamente con alcuni operatori economici presenti dietro le transenne.

L’argomento era tra i punti all’ordine del giorno. Il gruppo consiliare di minoranza, oggi maggioranza, capeggiato da Gaetano Orto, aveva proposto di inserire il problema legato alla regolamentazione dello sbarco dei vaporetti nell’ordine del giorno per far apportare alcune modifiche all’ordinanza sindacale. Dopo un ampio dibattito, anche acceso tra giunta Gullo e opposizione, non si è giunti a una soluzione. Da qui la protesta degli armatori con l'intervento della polizia municipale che ha evitato uno scontro più acceso.

Il problema è che i vaporetti dei calabresi possono trasportare fino a 600 turisti pendolari. Ogni volta ne arrivano ben tre come capita spesso a Stromboli e Panarea, le isole più gettonate, e quindi gli isolani devono stare in coda in mezzo al mare sentendosi penalizzati, anche perché i loro mezzi sono più piccoli. I più grandi non trasportano più di 300 turisti.