Saponara, medico aggredito nel suo studio: l’Ordine condanna la violenza

«Selvaggia aggressione nei confronti del collega Aldo Panarello, medico di base a Saponara, ora ricoverato al Policlinico universitario di Messina: la violenza è sempre da stigmatizzare con fermezza, senza se e senza ma». Così il presidente Giacomo Caudo, a nome dell’Ordine dei medici di Messina, ha espresso solidarietà al professionista vittima dell’atto violento.

Panarello, 85 anni, è stato colpito a pugni da un uomo che si è introdotto nel suo studio privato approfittando dell’orario di chiusura. Il medico ha riportato fratture alla spalla e alla mandibola e dovrà subire un intervento maxillofacciale. L’aggressore è riuscito a fuggire ed è ricercato dai carabinieri anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Caudo ha ricordato che «la violenza contro medici e operatori sanitari è ormai un’emergenza sociale» e che «le azioni messe in campo dalle istituzioni non sono evidentemente sufficienti, bisogna fare di più e meglio».

Il presidente dell’Ordine ha aggiunto che «il problema è prima di tutto culturale e sociale e deve partire dalla famiglia, dalla scuola e dalle università per ridurre i rischi di chi esercita la missione medica».