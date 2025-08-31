Turista scomparsa a Salina, ritrovato senza vita il corpo in mare

È stata ritrovata senza vita la turista romana di 85 anni scomparsa da venerdì a Salina. Il corpo è stato avvistato nel pomeriggio da un peschereccio in navigazione nel canale tra Lipari e Salina, all’altezza della secca Arena, e subito sono stati avvertiti guardia costiera e carabinieri, intervenuti in zona con le rispettive motovedette.

Il recupero è stato effettuato dai marinai della guardia costiera di Lipari, che hanno informato l’autorità giudiziaria. Secondo le prime valutazioni, la donna avrebbe percorso con la corrente da ponente quasi dieci miglia in un giorno, fino a raggiungere i faraglioni di Lipari, tra l’isola e il versante occidentale di Vulcano.

La donna, in vacanza alle Eolie con il marito novantenne, era scomparsa venerdì dopo un’immersione nella baia di Pollara, a Salina, dove fu girato il film Il Postino di Massimo Troisi. Era partita in gommone con il coniuge, che dopo avere calato l’ancora l’aveva vista tuffarsi in mare con pinne e maschera. Trascorse alcune ore senza che rientrasse, l’uomo aveva lanciato l’allarme.