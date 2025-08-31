Vulcano, rischio gas: per un'abitazione scatta il divieto di pernottamento

A Vulcano, località Piano Baracca, è stato accertato il rischio di emissione di gas vulcanici ed è stata emessa un'ordinanza sindacale che vieta il pernottamento in un'abitazione. A richiederla al sindaco di Lipari Riccardo Gullo è stato il dipartimento nazionale della Protezione Civile che ha trasmesso il rapporto tecnico-scientifico dell’Ingv sullo stato di attività vulcanica nell’isola di Vulcano, che segnala significative variazioni nei parametri monitorati e un rapido aumento delle concentrazioni di CO₂ nell’area di “Casa Lombardo”, con potenziali condizioni di pericolo per residenti e animali.

In particolare i ricercatori dell’Ingv hanno verificato «il superamento dei limiti di sicurezza durante le ore notturne» e di conseguenza è scattata la necessità di adottare «misure precauzionali e temporanee per prevenire situazioni di pericolo grave e imminente per la salute delle persone e degli animali presenti nell’abitazione».

«Allo stato attuale – hanno precisato - non si ritiene necessario modificare i provvedimenti vigenti sull’accesso al cratere, risultando già disciplinato e limitato da un'ordinanza recante misure di autoprotezione per i residenti e per i turisti».