Annegata nelle acque di Salina, la salma della turista torna ai familiari per i funerali

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto la restituzione ai familiari del corpo della turista romana di 85 anni morta in mare alle Eolie. La donna era scomparsa il 29 agosto scorso nelle acque di Salina, nella baia di Pollara, dove si era tuffata da una barca in compagnia del marito senza più riemergere. Dopo giorni di ricerche, il corpo è stato avvistato ieri (31 agosto) da un elicottero della Marina Militare a circa due miglia e mezzo a ovest del canale tra Lipari e Vulcano, quindi recuperato da una motovedetta della guardia costiera e trasferito a Milazzo.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla guardia costiera di Catania, hanno impegnato motovedette, battelli, elicotteri e mezzi aerei dei Vigili del Fuoco, oltre al supporto della marineria locale. Oggi la decisione della Procura, guidata da Giuseppe Verzera, che ha disposto la restituzione della salma ai parenti per consentire i funerali.