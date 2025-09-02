Messina, tragedia sfiorata a Torregrotta: esplode la condotta del gas, quattro feriti

Tragedia sfiorata a Torregrotta. È saltata una condotta del metano in via XXI Ottobre all’incrocio con la strada Asi. Sul posto i vigili del fuoco. Tre operai si sono feriti e trasportati all’ospedale di Milazzo per piccole ustioni. Nel corso dell’intervento per spegnere le fiamme anche un vigile del fuoco è stato trasportato al Pronto Soccorso di Milazzo a causa di ustioni alle spalle.

Tutta la zona è stata sgomberata mentre l'Amministrazione comunale comunica che a «seguito di un danneggiamento della condotta principale del gas metano, l'erogazione dello stesso viene sospesa sulla maggior parte territorio comunale. I tecnici sono già all'opera per riparare la condotta e ripristinare l'erogazione del gas, segurianno ulteriori comunicazioni».