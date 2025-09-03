Le capre di Ginostra, allarme degli abitanti: esemplari davanti alle case, i nostri bimbi a rischio

«È deludente vedere come le capre distruggano tutto e non venga fatto niente». Il nuovo allarme da Ginostra lo lancia la signora Giovanna Petrusa. «Sono costretta ad andar via con mio figlio di quattro anni che non può più giocare liberamente in terrazza. Deve accadere quanto si teme?».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’isolano Gianluca Giuffrè: «Uscire di casa con un bimbo piccolo diventa difficile, quando ti aspetta un caprone affamato davanti alla porta. Le istituzioni dove sono?».

In realtà, ormai da anni sono state decine le riunioni tenute a qualsiasi livello tra Regione, prefettura e Comune di Lipari anche in streaming, e con continui sopralluoghi sia a Ginostra, che a Stromboli, Alicudi e Vulcano, ma ad oggi – nonostante i continui impegni – non hanno sortito alcun effetto e il pericolo è dietro l’angolo.

A Vulcano in località Gelso è morto anche un grosso caprone e la carcassa non rimossa intralcia un sentiero.