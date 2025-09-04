Vulcano, furto da 200 mila euro in una villa

A Vulcano furto milionario in una villa situata nella zona centrale vicino l’area portuale. I ladri si sono introdotti nell’abitazione e hanno portato via valori per circa 200 mila euro. Si tratta di una quindicina tra anelli e orecchini preziosissimi che la signora deteneva in casa.

La donna da qualche tempo vive da sola perché il marito è fuori sede. E probabilmente approfittando dell’assenza anche della signora nell’abitazione, si sono introdotti e hanno letteralmente saccheggiato la casa dai preziosi beni.

La stessa donna accortasi del clamoroso furto che nell’isola delle Eolie a questi livelli non ha precedenti, ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri, che stanno indagando per risalire all'identità della banda.

Foto www.notiziarioisoleolie.it