Ronaldo «il Fenomeno» a Savoca, davanti al Bar Vitelli con la musica de Il Padrino

Ronaldo Luís Nazário de Lima, il “Fenomeno”, torna protagonista sui social con un omaggio alla Sicilia che ha fatto il giro del mondo. L’ex fuoriclasse brasiliano ha infatti pubblicato su Instagram foto e video girati a Savoca, nel Messinese, davanti al celebre Bar Vitelli, una delle location più iconiche della saga de Il Padrino.

A rendere ancora più suggestivi gli scatti, la colonna sonora del film di Francis Ford Coppola, che accompagna i contenuti condivisi con i milioni di follower dell’ex attaccante. Una scelta che lega indissolubilmente il “Fenomeno” all’atmosfera del capolavoro cinematografico, riportando in vita la scena in cui Michael Corleone (Al Pacino) chiede la mano di Apollonia. Il post ha rapidamente raccolto like e commenti da ogni parte del mondo, non solo dai nostalgici del calcio anni ’90 e 2000, ma anche dagli appassionati di cinema e dai tanti siciliani orgogliosi della loro terra. Ancora una volta Savoca si conferma meta di pellegrinaggio per turisti e cinefili, sospesa tra mito, memoria e cultura pop.