Eolie, in mare un idrofono e un ecoscandaglio per cetacei e fauna

In mezzo al mare eoliano arriva l’attrezzatura scientifica. Si tratta di un idrofono per la registrazione delle vocalizzazioni dei cetacei e un Ecosounder, un ecoscandaglio per il monitoraggio della fauna ittica.
«Sono strumenti – spiega Monica Blasi, presidente presso Filicudi Wildlife Conservation Pronto Soccorso Tartarughe Marine - che serviranno a studiare come ridurre l'impatto dei Fads, cannizzi per la pesca della lampuga (capone), sulle tartarughe marine Caretta caretta che vi rimangono intrappolate nell'ambito del nostro progetto Life-Oasis».
Nel mentre nei due centri di Filicudi e Lipari grazie alla straordinaria collaborazione di volontari continua il recupero in mare di tartarughe ferite o malate che vengono curate in loco o nei casi più gravi trasferiti in un centro specializzato a Napoli.
Foto www.NotiziarioIsoleoliE.it
Caricamento commenti
Commenta la notizia