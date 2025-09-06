Messina piange Danilo: i suoi organi donati in tutta Italia

È stata un'operazione più complessa del previsto. La generosità di Danilo Rando, che lo aveva indicato nella sua carta d'identità, ha consentito il prelievo dei suoi organi che ora consentiranno a decine di persone di avere una nuova prospettiva di vita. Gli interventi di espianto si sono conclusi al Papardo ieri a tarda sera quando gli organi, alcuni con ambulanze altri con elisoccorso, hanno raggiunto varie città italiane dove pazienti in lista d'attesa li aspettavano per il trapianto.

Tante vite salvate ed una stroncata tragicamente lasciando nella disperazione familiari ed amici. Innanzitutto la madre che gestiva un negozio di fiori fra Granatari e Torre Faro ed il padre marittimo che ha appreso la notizia mentre era imbarcato a Miami su una nave da crociera. Il sostituto procuratore Liliana Todaro, che sull'incidente mortale di giovedì notte ha aperto un'inchiesta, ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Intanto per mettere a punto tutti i tasselli dell'incidente di via Consolare Pompea prosegue l'inchiesta in cui è indagato per omicidio stradale ed omissione di soccorso un 20enne che subito dopo l'impatto è fuggito ma si è costituito nel pomeriggio negli uffici della Polizia Municipale. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno consentito di ricostruire la scena.