Messina, tredicenne cade dal monopattino: è in coma farmacologico

Grave incidente in serata (5 settembre) a Messina, nei pressi della rotatoria della Giostra, vicino alla sede dell’Amam. Un 13enne è rimasto ferito in seguito a una caduta da monopattino. Le sue condizioni hanno richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico e si trova in coma farmacologico con una prognosi riservata.

Il ragazzino è stato preso in carico ieri sera in codice rosso pediatrico. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto, oltre ai soccorritori e a una pattuglia della polizia municipale per i rilievi, si sono radunati passanti e residenti allarmati dall’accaduto.