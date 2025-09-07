Doppio incidente a Lipari, grave un uomo trasferito in elisoccorso a Messina

Doppio incidente stradale a Lipari. Nel primo caso un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro sull’auto su cui viaggiava. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’isola.

I medici hanno riscontrato una grave emorragia cerebrale e ne hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia.

Poche ore più tardi un altro incidente ha visto coinvolti un’auto e uno scooter: due isolani sono rimasti contusi in maniera lieve. Su entrambi gli episodi i carabinieri sono impegnati a ricostruire la dinamica di quanto è accaduto.

Foto NotiziarioIsolEolie.it