Filicudi, lo scalo di Pecorini inagibile: collegamenti a rischio per l’inverno

A Filicudi lo scalo alternativo per gli aliscafi, quello di Pecorini, è ancora fuori uso dopo l’ultima mareggiata. Dovrebbe garantire i collegamenti quando il porto principale non è praticabile per le condizioni meteomarine, ma l’attracco è stato distrutto dai marosi e non è più operativo. Il rischio, con l’avvicinarsi dell’inverno, è che l’isola resti isolata.

«Abbiamo sollecitato a più non posso le autorità preposte – spiega Stefano Cappadona – ma ad oggi non c’è stato alcun intervento. La stagione invernale è vicina e ci sono pure tombini a rischio, coperti soltanto con un tavolone».

Cappadona segnala anche la condotta dell’acqua tra serbatoio e nave cisterna della Marnavi: «È tutta all’esterno e non si pensa ancora a interrarla. In caso di mareggiata rischia di essere spazzata via».

Non meno grave la situazione della strada provinciale, dove dal costone più volte sono crollati grossi massi. «Uno di questi ha sfiorato un’auto con quattro abitanti a bordo – denuncia Cappadona –. Eppure sono stati stanziati 4 milioni di euro per la messa in sicurezza del tratto. Cosa si aspetta per intervenire?».