Il Rettore di Messina Giovanna Spatari entra nella Fondazione OMRI

La Fondazione OMRI si arricchisce di nuove competenze accademiche con l’ingresso del Rettore dell’Università di Messina, Giovanna Spatari. L’obiettivo è rafforzare il percorso di consolidamento e crescita dell’ente, puntando su figure di alto profilo scientifico e istituzionale al servizio del benessere delle future generazioni.

Spatari, prima donna alla guida dell’Ateneo peloritano, è medico, specialista in Ematologia e Medicina del Lavoro, professoressa ordinaria e dirigente medico al Policlinico Martino. Nel corso della carriera ha diretto corsi di laurea, strutture dipartimentali e attività clinico-didattiche.

La sua attività di ricerca è focalizzata sulla prevenzione dei rischi professionali, la promozione del benessere nei luoghi di lavoro e la tutela della salute delle donne lavoratrici. Ha inoltre ricoperto incarichi nazionali di rilievo: presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro (2019–2024), componente del Comitato tecnico-scientifico dell’INAIL, esperta in tavoli ministeriali e delegata per le politiche di genere.

Il suo ingresso si aggiunge a quello di numerosi accademici già parte della Fondazione, tra cui Paolo Mancarella, già Rettore dell’Università di Pisa; Pietro Pietrini, ordinario alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca e presidente del Comitato consuntivo per le neuroscienze; e Fabio Beltram, ex direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa.