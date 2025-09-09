Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il Rettore di Messina Giovanna Spatari entra nella Fondazione OMRI

Il Rettore di Messina Giovanna Spatari entra nella Fondazione OMRI

La Fondazione OMRI si arricchisce di nuove competenze accademiche con l’ingresso del Rettore dell’Università di Messina, Giovanna Spatari. L’obiettivo è rafforzare il percorso di consolidamento e crescita dell’ente, puntando su figure di alto profilo scientifico e istituzionale al servizio del benessere delle future generazioni.

Spatari, prima donna alla guida dell’Ateneo peloritano, è medico, specialista in Ematologia e Medicina del Lavoro, professoressa ordinaria e dirigente medico al Policlinico Martino. Nel corso della carriera ha diretto corsi di laurea, strutture dipartimentali e attività clinico-didattiche.

La sua attività di ricerca è focalizzata sulla prevenzione dei rischi professionali, la promozione del benessere nei luoghi di lavoro e la tutela della salute delle donne lavoratrici. Ha inoltre ricoperto incarichi nazionali di rilievo: presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro (2019–2024), componente del Comitato tecnico-scientifico dell’INAIL, esperta in tavoli ministeriali e delegata per le politiche di genere.

Il suo ingresso si aggiunge a quello di numerosi accademici già parte della Fondazione, tra cui Paolo Mancarella, già Rettore dell’Università di Pisa; Pietro Pietrini, ordinario alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca e presidente del Comitato consuntivo per le neuroscienze; e Fabio Beltram, ex direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Una rete interdisciplinare composta da centinaia di ricercatori e docenti provenienti da diversi atenei italiani collabora con la Fondazione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del sistema universitario e promuovere l’impegno civico, scientifico e istituzionale.

«L’adesione del Rettore Spatari – sottolinea la Fondazione OMRI – rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento delle competenze necessarie a costruire modelli sostenibili di sviluppo umano e civile, orientati alla qualità della vita e al benessere delle future generazioni».

