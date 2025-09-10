Si chiude il processo per la morte di Sara Campanella. I genitori denunciano la madre di Argentino: «C'è il favoreggiamento»

Si è chiuso in Corte d’assise a Messina il processo per il femminicidio di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni di Misilmeri uccisa il 31 marzo scorso a coltellate da Stefano Argentino, 27 anni, poi suicidatosi in carcere il 6 agosto. I giudici hanno preso atto della morte dell’imputato e dichiarato estinto il procedimento. Poco dopo le 9, i genitori di Sara si sono presentati in tribunale accompagnati dai loro legali e hanno depositato un esposto-denuncia nei confronti di Daniela Santoro, madre di Argentino, ipotizzando a suo carico il reato di favoreggiamento personale. Secondo gli avvocati della famiglia Campanella, Filippo Barbera e Riccardo Meandro, alcuni elementi emersi dall’inchiesta e le telefonate intercorse subito dopo l'omicidio tra l’assassino e i suoi genitori delineerebbero un quadro di possibile coinvolgimento della donna.