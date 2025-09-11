Milazzo, rapina una pescheria armato di siringa: arrestato

Avrebbe brandito, come un’arma, una siringa, per portare a termine una rapina in una pescheria di Milazzo. Il presunto rapinatore, un 45enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Milazzo intervenuti a seguito di una segnalazione al 112.

Secondo quanto ricostruito, il malvivente sarebbe entrato nell’esercizio commerciale e, avvicinandosi alla cassa, con in mano una siringa, avrebbe minacciato il titolare facendosi consegnare l’intero incasso della giornata, per poi allontanarsi a piedi.

L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare il rapinatore nelle adiacenze dell’esercizio commerciale, grazie anche all’azione di supporto di un privato cittadino che transitava nella zona. I militari hanno così recuperato il bottino, pari a 360 euro. L’uomo è stato condotto in caserma, laddove i carabinieri hanno formalizzato il suo arresto. L’arrestato è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.