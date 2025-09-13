Arriva la Forestale per liberare Alicudi e Ginostra dalle capre selvatiche

Da giovedì (18 settembre 2025) gli operai del Corpo forestale sbarcheranno alle Eolie, ad Alicudi e a Ginostra, borgo di Stromboli, con l'obiettivo di tentare di catturare le numerose capre selvatiche che si aggirano indisturbate tra gli abitanti.

Un problema atavico per Alicudi e anche per Ginostra, ma che interessa anche Srromboli e Vulcano. I forestali hanno già fatto diversi sopralluoghi e hanno anche realizzato e montato le recinzioni.

Un'operazione fortemente voluta dal sindaco di Lipari e di sei delle sette isole dell'arcipelago eoliano, Riccardo Gullo, che al prefetto di Messina Cosima Di Stani ha esposto il problema e soprattutto è riuscito a evitare l'abbattimento degli animali che verranno, invece, trasportati in due aziende di allevatori di Tortorici e Longi.

Soprattutto a Ginostra negli ultimi mesi la situazione si è fatta pesante. Oltre 200 capre selvatiche sono scese dalla montagna e si sono impossessate del centro abitato, raggiungendo le case (addirittura una capra è finita nella stanza da letto) saccheggiando per la fame alberi da frutta, vigneti, e bevendo acqua di mare.