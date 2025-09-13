Muore a 13 anni dopo una caduta col monopattino, dramma a Messina

È morto Francesco Pantano, 13 anni rimasto vittima di un incidente in monopattino giovedì sera (11 settembre) a Giostra. Dopo due giorni di agonia nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico, dove era stato ricoverato in condizioni disperate, il cuore del ragazzino ha smesso di battere.

Il giovane era arrivato in ospedale in codice rosso dopo essere caduto nei pressi della rotatoria vicina alla sede Amam. Le sue condizioni avevano richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118. Intanto resta ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente, sulla quale stanno lavorando le forze dell’ordine.

Il post della dirigente della Pascoli Crispi

«Questa mattina, così placida e assolata, è stata funestata da una triste notizia, a cui, in parte, ci eravamo preparati, ma non siamo riusciti a farci trovare pronti. È indescrivibile il dolore di una scuola, quando si spezza una giovane vita che si è contribuito a crescere, verso la quale si sono rivolte cure, sulla quale si sono riposte speranze, in cui si sono alimentati sogni. Al nostro piccolo Francesco Pantano rivolgiamo un pensiero commosso e ci stringiamo affettuosamente attorno ai suoi familiari, con particolare attenzione alla sua sorellina Emma impegnandoci a dedicarle ogni gesto che possa essere balsamo per il suo cuore ferito». Così la dirigente Giusy De Luca della Pascoli Crispi in un post sui social per Francesco che prima andava alla Pascoli-Crispi e poi al Verona Trento dove avrebbe dovuto frequentare la III D.