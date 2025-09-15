Capre selvatiche nelle Eolie, via alla cattura: dopo Alicudi toccherà anche a Ginostra

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Ad Alicudi è partita la cattura delle capre selvatiche che da anni invadono l’isola delle Eolie. Una sessantina di esemplari sono state chiuse in un recinto realizzato dal dipartimento sviluppo rurale e affidate temporaneamente a un terreno privato. Nei prossimi giorni saranno trasferite a due allevatori dei Nebrodi, a Tortorici e Longi, che ne hanno fatto richiesta.

Restano però ancora circa 700 capre sparse sull’isola. «C’è già una guardia costante al recinto per evitare che qualcuno apra i cancelli – spiega Italo Palermo, delegato municipale –. Gli animali hanno cibo, acqua e spazi adeguati».

Dopo Alicudi, l’operazione proseguirà anche a Ginostra, dove la situazione è ancora più allarmante: i residenti denunciano continue incursioni degli animali fin dentro le case. Nel borgo di Stromboli si stima una presenza di circa duemila capre selvatiche.

