Messina, una donna di 80 anni trovata senza vita nello specchio d’acqua del Ringo

Ci sarebbe una storia di disagio sociale e abbandono dietro il ritrovamento del cadavere di una donna di circa 80 anni nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia del Ringo, avvenuto questo pomeriggio a Messina.

La signora abitava in zona e - a quanto pare - già in passato le sue condizioni psicologiche avevano destato preoccupazione tra il vicinato, avendo manifestato più volte solitudine, fragilità e insofferenza. Ad accorgersi del corpo sono stati alcuni pescatori della zona che hanno allertato ambulanza e forze dell'ordine.

Sul posto il personale sanitario che non ha potuto far altro che constatare il decesso e la polizia per cercare di capire se si sia trattato di un malore o di un gesto volontario.

