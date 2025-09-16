Trasferite da Alicudi le prime 60 capre selvatiche

Lasceranno l’isola di Alicudi, con la nave di linea della Siremar diretta a Milazzo, le circa sessanta capre selvatiche catturate dagli operai forestali del Dipartimento sviluppo rurale, in carico al Servizio per il territorio di Messina (ex Azienda foreste demaniali). Gli animali sono stati caricati su un camion della ditta Trovato, inviato sull’isola dall’azienda agricola alla quale sono destinati.

Nell’isola gli operai forestali del dipartimento sviluppo rurale di Messina continueranno l’operazione della cattura e del trasferimento nel recinto realizzato in un terreno privato di proprietà di Mario Giambò, già medico di famiglia a Lipari. Ad Alicudi complessivamente le capre sono circa 700.

Da giovedì la stessa operazione sarà eseguita a Ginostra. Sono già stati realizzati i recinti e si darà seguito alla cattura. Nel piccolo borgo di Stromboli sono circa 700.

