Annega a Lipari l'imprenditore Enzo D’Ambra: fu l'ex presidente della Pumex

Alcuni bagnanti lo hanno visto in difficoltà e lo hanno soccorso. Ma quando è arrivata l’ambulanza, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte per annegamento. Enzo D’Ambra, per tutti gli eoliani Enzuccio, se n’è andato nel mare di Canneto, a pochi metri dalla sua abitazione.

Ex presidente della Pumex, imprenditore del settore pomicifero, era stato anche presidente di Confindustria Sicilia ed editore di Teleisole e del Notiziario delle Isole Eolie. Figura molto conosciuta e discussa, D’Ambra ha attraversato tutte le fasi della storia economica e politica dell’arcipelago. Aveva difeso la pomice dalle decisioni dell’Unesco e da una parte della politica che aveva imposto l’intoccabilità della cosiddetta montagna bianca.

Foto NotiziarioIsolEolie.it