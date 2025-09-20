Catania, blitz in due ristoranti: 4 dipendenti in nero e pesce congelato spacciato per fresco

Due ristoranti del lungomare di Catania sono finiti nel mirino della task force coordinata dalla polizia con il supporto di Asp, Corpo Forestale, Ispettorato del lavoro e polizia locale. Nel primo locale sono stati trovati 4 dipendenti in nero su 8: per il titolare sono scattate multe per quasi 17 mila euro e la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione. Rilevate anche violazioni sulla sicurezza e carenze igieniche.

Nel secondo ristorante il titolare è stato denunciato per frode in commercio: pesce congelato, come tonno, scampi e gamberi, veniva venduto come fresco a prezzi maggiorati. Sequestrati anche 13 chili di telline non tracciate e verificata anche la presenza di un lavoratore irregolare. In totale le sanzioni elevate superano i 21 mila euro.