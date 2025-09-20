Eolie, stop ai voli notturni: elipiste bloccate ad Alicudi e Ginostra

Ancora problemi per le elipiste alle Eolie. Dopo i recenti disservizi che hanno riguardato quella di Lipari nelle ore notturne, difficoltà si registrano anche ad Alicudi e a Ginostra, borgo di Stromboli raggiungibile solo via mare.

Dopo le lamentele degli abitanti per i rischi notturni in caso di soccorsi, è intervenuta anche l’Enac che ha chiarito «di non aver rinnovato l’autorizzazione all’uso notturno dell’elipista di Alicudi senza il ripristino delle luci e di un dispositivo che garantisca la continuità del funzionamento delle luci della elisuperficie in caso di interruzione dell’alimentazione primaria». Inoltre è stato precisato che la risoluzione di tali criticità è indispensabile per la riattivazione dell’autorizzazione all’uso notturno.

«Il perdurare di tale situazione – ha sottolineato il consigliere comunale Cristina Dante (FdI) nella sua interrogazione al sindaco di Lipari, Riccardo Gullo – rischia di creare seri problemi per i concittadini di Alicudi che in caso di emergenze notturne non possono essere soccorsi dagli elicotteri del 118 e considerato che in capo al Comune di Lipari lei rappresenta la massima autorità sanitaria e di protezione civile. Quali provvedimenti intende prendere per ripristinare le normali condizioni di operatività notturna dell’elipista di Alicudi? La vita degli abitanti di Alicudi e di Ginostra in caso di soccorsi notturni dipende dalla piena operatività delle elipiste, i cui lavori di manutenzione lo ricordo sono a carico del Comune». Dal Comune al momento non c’è stata replica.