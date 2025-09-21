Eolie, abusivismo nelle isole patrimonio Unesco: a Lipari due ordinanze di demolizione

Alle isole Eolie, patrimonio dell’Umanità voluto dall’Unesco, non si placa il fenomeno dell’abusivismo edilizio e arrivano le ordinanze di demolizione. Sono state firmate dal comandante della polizia municipale Franco Cataliotti e dal dirigente del Comune di Lipari Mirko Ficarra.

A Lipari una ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi è stata inviata a un cittadino per aver realizzato una camera da letto, adibita a cucina, una finestra assente negli elaborati autorizzati. Inoltre il solaio della cucina risulta posizionato ad una quota inferiore di 20 centimetri rispetto a quello autorizzato. E ancora lo sbarco della scala (realizzato con pannelli prefabbricati), parapetti perimetrali e sedili in calcestruzzo, determinano una modifica di destinazione d’uso da solaio di copertura a terrazza praticabile.

Sempre a Lipari una ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, è stata inviata a un cittadino per un garage senza tettoia difforme al progetto approvato, e anche il fabbricato principale risulta completato e dotato di tettoia sul lato nord, in modo difforme al progetto approvato.