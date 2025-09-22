Ginostra, le capre selvatiche all'assalto di una casa: porte e vetri distrutti

Nonostante siano già stati catturati circa 140 esemplari e consegnati ad un allevatore dei Nebrodi, “l’esercito” composto da circa 700 capre selvatche continua “l’assalto” nel centro abitato di Ginostra. I villeggianti proprietari dell’abitazione da qualche giorno avevano lasciato il villaggio di Lazzaro. A dare l’allarme sono stati alcuni turisti in transito nel borgo. L’episodio è il primo che si registra.

«Sotto gli occhi di alcuni turisti, che hanno assistito alla scena sconvolti – racconta Gianluca Giuffrè, responsabile del locale comitato civico - un gruppo di caproni ha attaccato nella notte una casa, distruggendo porte e finestre a testate e rompendo tutti i vetri. Probabilmente gli animali, ormai fuori controllo, si sono sentiti minacciati dal loro stesso riflesso sui vetri decidendo così di attaccare. Ormai è diventata anche una questione di sicurezza e ordine pubblico. Togliere qualche capra a fronte di migliaia in circolazione è come togliere una goccia dal mare. Ci auguriamo che le operazioni di cattura vadano avanti ad oltranza. Parrebbe che per quest'anno l'obiettivo è trasferirne 300/350. In quel caso sarebbe una presa in giro colossale».