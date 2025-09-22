Lipari, ancora una frana sulla strada provinciale di Bagnamare VIDEO

Ancora una frana sulla strada provinciale di Bagnamare a Lipari. Il crollo è avvenuto alle 5 del mattino, a due passi dal distaccamento dei vigili del fuoco. Sono stati proprio loro ad intervenire per mettere in sicurezza il tratto di strada. Per fortuna in quell’istante non vi erano in transito auto, bus e scooter.

Nella rotatoria non è la prima volta che si verificani. In passato un grosso masso ha colpito un’auto in transito con una donna incinta al volante che per lo choc è finita al pronto soccorso. La strada è anche interessata da continue esplosioni della rete idrica vetusta. Ed è in attesa di essere sostituita grazie ai fondi del Pnrr i cui lavori sono stati previsti dalla giunta Gullo, anche per renderla più sicura, tenuto conto che non dispone neppure di un marciapiede.

Ma non è l’unica i cui costoni dovrebbero essere messi in sicurezza. Ancor di più lo sono le strade provinciali soprattutto nelle zone alte dell’isola. Per non parlare dei ponti di Porticello la cui circolazione per i pericoli incombenti di crollo, da anni è stata autorizzata solo lato monte, mentre zona mare è vietata.