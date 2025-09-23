Ginostra e Alicudi, continua la cattura delle capre selvatiche

Anche a Ginostra continua la cattura delle capre selvatiche. Dopo le prime 140 già trasferite, gli operai dell’azienda foreste demaniale della Regione Siciliana, compartimento di Messina diretto da Giovanni Dell’Acqua, proseguono con il trasferimento in terraferma. Complessivamente saranno un centinaio ad essere trasportate da un allevatore dei Nebrodi.

Dopo la protesta degli animalisti che hanno manifestato la preoccupazione che potessero finire alla brace, dall’azienda provinciale si precisa che «non ci sarà assolutamente questo pericolo. Le capre dopo le necessarie visite dei veterinari dell’Asp di Messina saranno utilissime per la produzione di latte, formaggi e ricotta».

In questa azienda arriveranno anche le capre di Alicudi. Già ne sono state inviate circa 140 e anche qui è all’opera la forestate che in 24 ne ha catturate un centinaio. E con un grande camion sbarcato nell’isola dell’azienda agricola trovato saranno imbarcate sul traghetto ex Ngi della Siremar che partirà alle 13,30.