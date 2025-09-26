Estorsione a un anziano di 85 anni per non rivelare la relazione extraconiugale

Hanno minacciato di rendere nota la relazione extraconiugale pretendendo 800 euro per non dire nulla: vittima era un anziano di 85 anni.

La vicenda ha portato ai domiciliari un uomo e una donna, arrestati dalla Squadra Mobile di Messina in esecuzione di un’ordinanza del gip su richiesta della procura.

I due, dopo aver minacciato l’anziano di divulgare notizie relative a una relazione extraconiugale tra quest’ultimo e la donna, lo avrebbero costretto a consegnare in più occasioni del denaro. Gli accertamenti condotti dalla Sezione antirapina della Squadra Mobile, hanno ricostruito le diverse fasi della vicenda.