Panarea, vaporetto urta un catamarano: tre persone finiscono in mare

A Panarea un vaporetto con a bordo turisti, mentre si allontanava dalla banchina, ha urtato un catamarano e tre persone sono finite in mare.

È accaduto nel porticciolo di San Pietro dove sono scattate immediate le indagini dei carabinieri che per servizio erano in zona e sono prontamente intervenuti. Da verificare se per l’impatto ha influito la risacca o se vi è stato un errore nella manovra in uscita del vaporetto.

Fatto sta che ter persone sono finite in mare senza - per fortuna - conseguenze ma solo tanta apprensione. Prontamente sono potute risalire sulla barca a vela. I due natanti poi hanno liberato il porto di San Pietro e si sono ancorate al largo e i carabinieri hanno potuto interrogare i comandanti per le prime indagini. I danni non sono stati ingenti alle due imbarcazioni. Della vicenda è stata informata anche la guardia costiera di Lipari che per le competenze proseguirà le indagini.