Elisoccorso in azione alle Eolie: tre interventi a Lipari e uno a Ginostra

A Ginostra soccorso notturno per un tedesco che da decenni ha deciso di trasferirsi nel borgo di Stromboli. L’intervento si è reso necessario per un'improvvisa emorragia che ha interessato la gamba. Ed è stato trasferito al Papardo dove nei giorni scorsi era stato già sottoposto a un intervento cardiaco.

La pista eliportuale ha perfettamente funzionato pure nelle ore notturne anche se persiste il problema del generatore elettrico che in caso di mancanza di luce diretta si blocca. E di conseguenza gli isolani auspicano una urgente risoluzione.

A Lipari invece sono stati tre gli interventi dell’elicottero del 118. Sono stati richiesti dai medici del pronto soccorso dell'ospedale. Il primo per un turista di Savona che a causa di un incidente a casa ha riportato un trauma toracico e fratture costali.

Il secondo per una giovane donna con problema ginecologico e il terzo per un trauma cranico accertato ieri pomeriggio al pronto soccorso, ma l'uomo aveva rifiutato il trasferimento con l’elisoccorso e aveva preferito fare rientro a casa. Ma è peggiorato ed è stato trasferito. I ricoveri sono stati effettuati al Papardo e al Policlinico di Messina.