Messina, è giallo sul ritrovamento di un anziano senza vita nel suo alloggio di Fondo Saccà

Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato trovato questa mattina in uno degli alloggi di comunità di Fondo Saccà, a Messina. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione e dal fatto che non lo vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, la squadra mobile, il magistrato di turno e il medico legale.

L'uomo sarebbe stato ritrovato riverso sul pavimento con una corda stretta al collo. Secondo una prima ricognizione medico-legale sarebbe deceduto per soffocamento. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio: sarà l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Giorgia Spiri per martedì prossimo al Policlinico, a chiarire i contorni della vicenda. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o ferite da arma. A dare l'allarme alcuni vicini. L’abitazione è stata sequestrata.