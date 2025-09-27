Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina, è giallo sul ritrovamento di un anziano senza vita nel suo alloggio di Fondo Saccà

Il settantatreenne sarebbe stato ritrovato riverso sul pavimento con una corda stretta al collo. Si indaga per chiarire se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio

Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato trovato questa mattina in uno degli alloggi di comunità di Fondo Saccà, a Messina. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dal forte odore proveniente dall’abitazione e dal fatto che non lo vedevano da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, la squadra mobile, il magistrato di turno e il medico legale.

L'uomo sarebbe stato ritrovato riverso sul pavimento con una corda stretta al collo. Secondo una prima ricognizione medico-legale sarebbe deceduto per soffocamento. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio: sarà l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Giorgia Spiri per martedì prossimo al Policlinico, a chiarire i contorni della vicenda. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o ferite da arma. A dare l'allarme alcuni vicini. L’abitazione è stata sequestrata.

