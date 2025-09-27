Messina, sei anfore di pregio archeologico consegnate al Parco di Naxos Taormina

Operazione di tutela del patrimonio culturale da parte dei finanzieri del Comando Provinciale. Tre anfore di grandi dimensioni e tre più piccole, risultate di rilevante interesse archeologico, sono state affidate al Parco archeologico di Naxos Taormina, dove saranno esposte e valorizzate all’interno del Museo Archeologico locale.

I reperti erano stati rinvenuti nel corso di un servizio di polizia ambientale svolto dai militari della Compagnia di Taormina, nei pressi del torrente Santa Venera, nella frazione di Trappitello. L’area, usata come discarica abusiva, era disseminata di vecchi abiti e materiale di risulta. Tra i rifiuti, i finanzieri hanno notato diversi sacchetti di varie dimensioni e colori che, una volta aperti, contenevano le anfore avvolte in fogli di giornale e ricoperte da sedimenti marini.

Il materiale è stato sequestrato e la Procura di Messina ha avviato un’indagine contro ignoti per il reato di dispersione di beni culturali.