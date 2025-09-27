Non solo a Ginostra e Alicudi, invasione di capre anche a Vulcano: si allarga la protesta

«Il problema della capre alle Eolie non riguarda soltanto Ginostra e Alicudi». A chiare lettere lo dice la signora Paola Lantieri che gestisce nel borgo di Gelso un vigneto. «A Vulcano – racconta - dove da anni ho una vigna con cui producevo un passito Doc di Malvasia delle Lipari (pluripremiato), le capre selvatiche continuano a invadere i terreni, abbattendo le recinzioni e gli stessi pali delle vigne, procurando quindi danni ingenti che inevitabilmente si ripercuoteranno sulla produzione e sui costi della stessa, costi già ingenti trattandosi di zone "disagiate"».

«Sottolineo – aggiunge - che sono stati più volte interessati gli organismi competenti, la Regione, il Comune di Lipari di cui facciamo ahimè parte, la Forestale. Risultato: niente di niente».

Lamentele arrivano anche da Stromboli. «Nell’isola – evidenzia Gianluca Giuffrè, responsabile del locale com,itato - 300 capre sono state portate via. Ne restano oltre 2000. Una goccia nell’oceano. Il territorio soffre, l’ambiente si consuma. Serve un piano vero. Capre selvatiche ovunque. Vegetazione distrutta, suolo eroso, ecosistemi a rischio. Basta interventi simbolici. Serve una strategia. Chiediamo: censimento aggiornato. Rimozione graduale e rispettosa. Ripristino ambientale e prevenzione futura. Stromboli merita rispetto. Non possiamo più aspettare».