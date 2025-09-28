Incidente mortale a Castelmola, perde la vita un imprenditore di 53 anni

Incidente mortale a Castelmola. A perdere la vita della notte un imprenditore di 53 anni. Si tratta di Giuseppe Carpita. A darne notizia Gazzetta del Sud. Secondo una prima ricostruzione intorno a mezzanotte sulla Strada provinciale 10 che conduce al piccolo borgo, la vittima che si trovava al volante di un pick-up e procedeva in direzione valle per fare rientro a casa, avrebbe perso il controllo del mezzo che ha abbattuto il muretto che delimita l’arteria.

La vettura è precipitata per alcuni metri nel vuoto, fino a ribaltarsi su un’abitazione in costruzione. Per il conducente non c’è stato nulla da fare e all’arrivo dei soccorsi è stato constatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Taormina e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, che hanno recuperato la salma dell’imprenditore riconsegnandola ai familiari per le esequie.