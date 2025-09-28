Lipari, passano ai Carabinieri gli ex magazzini delle «decime vescovili»

Lo storico edificio prima magazzini delle «decime vescovili» poi sede della locale autorità marittima di proprietà dello Stato era stato dato in concessione a una ditta privata con una cospicua porzione della limitrofa banchina portuale. Ma su input della giunta Gullo si è conclusa dopo tre anni la vicenda.

«L’edificio - spiega il sindaco Riccardo Gullo - non era di pertinenza regionale come oggi si può affermare con chiarezza ma di pertinenza statale tant’é che l’Agenzia del Demanio l’aveva già affidato in concessione all’Arma dei Carabinieri. Nel settembre 2022 l’Amministrazione comunale appena insediata, venuta a conoscenza della problematica, ha intrapreso una serie di azioni, coinvolgendo tutte le Istituzioni Statali e Regionali, affinché l’affidamento a privati venisse revocato e il bene tornasse al proprio legittimo Ente di appartenenza».

«Ebbene - puntualizza il primo cittadino eoliano - finalmente l’Agenzia del Territorio ha comunicato la conclusione di questa vicenda, confermando la consegna dell’immobile all’Arma dei Carabinieri per l’uso governativo a cui era destinato».