Messina, c’è un indagato per la morte dell'uomo di 73 anni trovato a Fondo Saccà

C' è un indagato per la morte del l'uomo di 73 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri mattina nella sua abitazione di Fondo Sacca in una delle casette del progetto di rigenerazione urbana Capacity, con una corda stretta attorno al collo.

Si tratta di un vicino di casa che è stato l'ultimo ad averlo visto venerdì sera e che ieri mattina (27 settembre) ha scoperto il corpo senza vita dell'anziano. La pm Giorgia Spiri lo ha iscritto sul registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, Un atto dovuto in questo caso anche perchè martedì all'obitorio del Policlinico dovrà essere eseguita l'autopsia. L'uomo è stato interrogato in Questura dal magistrato alla presenza del difensore dell'indagato l'avvocato Giovanni Calamoneri.

I due, ha raccontato, avevano trascorso la serata insieme a casa dell'indagato, avevano giocato a carte poi il 73enne è tornato nella sua abitazione. Ieri mattina l'amico è andato a cercarlo, ha trovato la porta di casa socchiusa, è entrato ed ha trovato il corpo dell'amico disteso per terra. Indossava maglietta e pantaloncini ed aveva una corda stretta attorno al collo. E' stato l'anziano ad avvertire la Polizia.