Incidente sul lavoro a Messina, un uomo a 61 anni muore travolto da un mezzo meccanico

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio nella zona artigianale di Larderia Inferiore a Messina. A perdere la vita un 61enne, titolare di una ditta individuale che stava eseguendo lavori di ammodernamento tecnologico nella sede di un'azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti.

A darne notizia Gazzetta del Sud. Secondo la ricostruzione della Polizia, intervenuta sul posto per avviare le indagini, l'uomo è stato travolto da un mezzo meccanico che stava lavorando il cui conducente non si è accorto della sua presenza.

Sull'incidente mortale la Procura ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.