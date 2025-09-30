Frana mette a rischio l'unica via d'accesso e di fuga a Ginostra

Ancora una frana a Ginostra, il piccolo borgo di Stromboli. Il crollo si è verificato nel costone lato mare, massi e detriti sono finiti nella zona sottostante e in parte sono stati bloccati dalla rete di protezione che era stata installata su richieste degli abitanti per mettere in sicurezza il costone.

Per fortuna non vi erano bagnanti. La preoccupazione dei ginostresi ma anche dei villeggianti è che possa essere anche interessate la stradina sottostante che permettere di raggiungere il porticciolo.

Gli abitanti di Ginostra lanciano un appello urgente alle autorità competenti affinché si intervenga: sotto il costone interessato dalla frana, infatti, passa l’unica strada che conduce al porto del villaggio. Questa strada non è solo l’unica via d’accesso e uscita per residenti e mezzi, ma rappresenta anche l’unica via di fuga in caso di emergenza.