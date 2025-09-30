L'anziano morto a Messina, fermato per omicidio un vicino di casa

Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro, 73 anni, trovato senza vita sabato scorso in una delle abitazioni del progetto Capacity a Fondo Saccà. La squadra mobile ha sottoposto a fermo il vicino di casa Maurizio Salvatore Gravagna, 63 anni, catanese, accusato di omicidio.

L’uomo è stato interrogato a lungo in Questura alla presenza del pm Giorgia Spiri e del suo legale, Antonio Centorrino. Un altro vicino di casa di Molinaro, Mario Orefice, 76 anni, è indagato con l’ipotesi di favoreggiamento.