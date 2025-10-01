Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Gioiosa Marea, tecnico di calcio muore tentando di scavalcare il cancello dello stadio

Gioiosa Marea, tecnico di calcio muore tentando di scavalcare il cancello dello stadio

L'uomo ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto, mentre tentava di accedere nella struttura sportiva rimasta chiusa e ora sotto sequestro

di

Tragedia oggi pomeriggio a Gioiosa Marea, dove un uomo di 62 anni, Leo Scaffidi, è morto dopo una caduta mentre tentava di scavalcare il cancello dello stadio comunale, rimasto chiuso. Il sessantaduenne, membro dello staff tecnico della squadra locale, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Sul posto i soccorsi e i carabinieri, ma per l’uomo non c'è stato nulla da fare. La Procura di Patti ha disposto il trasferimento della salma al Policlinico di Messina per gli accertamenti medico-legali e il sequestro dell’impianto sportivo.

