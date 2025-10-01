Mafia, confisca milionaria ad una coppia di coniugi della famiglia dei Barcellonesi

I carabinieri, nelle provincie di Messina e Crotone, hanno eseguito un ordine di confisca di beni emesso dal Tribunale del capoluogo peloritano nei confronti di una coppia di coniugi, appartenenti all’articolazione della famiglia mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di Domenico Molino, 66 anni e della moglie Carmela Milone, 58 anni. La confisca di beni per un valore di 6 milioni di euro, ha riguardato due società operanti nel settore edile e dieci veicoli (compresi mezzi d’opera), nonché un’abitazione residenziale e dieci terreni, per un valore complessivo di circa sei milioni di euro. Il provvedimento è scaturito da una richiesta formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina all’esito di complesse indagini, che nel gennaio 2018 erano culminate con l’operazione convenzionalmente denominata "Gotha IV", allorquando i carabinieri del Comando provinciale di Messina avevano eseguito una misura cautelare nei confronti di 29 persone, fra capi e gregari della famiglia mafiosa dei "Barcellonesi", ritenute responsabili - a vario titolo - di "associazione di tipo mafioso", "concorso esterno in associazione mafiosa", "estorsione", "detenzione e porto illegale di armi", "trasferimento fraudolento di valori" e altro, tutti aggravati dal metodo mafioso.