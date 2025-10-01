Messina, fa irruzione in casa della ex con un coltello: arrestato

Un egiziano di 58 anni è stato arrestato a Messina dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, furto aggravato e violazione di domicilio. L’uomo è entrato nell’abitazione della ex convivente forzando la porta e l’ha aggredirla con un coltello, sottraendole anche il cellulare.

L’azione è stata interrotta da alcuni vicini di casa della vittima, una donna egiziana, che hanno messo in fuga l’uomo, poco dopo rintracciato dai carabinieri mentre tentava di disfarsi del cellulare sottratto alla vittima. I militari hanno anche recuperato e sequestrato il coltello utilizzato per l’aggressione.