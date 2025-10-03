Eolie e trasporti, timori sui collegamenti con la Calabria e Napoli

Il Comitato 20-30 e il Comitato Trasporti Isole Eolie guidati da Danilo Conti e Sarah Tomasello esprimono forte preoccupazione per l’esito dell’incontro tenutosi presso la Regione Siciliana sul tema della continuità territoriale marittima. «La convocazione – spiegano in una nota i presidenti Conti e Tomasello - avvenuta con tempistiche inadeguate e senza obiettivi chiari, ha impedito un confronto serio e condiviso, escludendo le comunità locali, le associazioni e le categorie economiche. Un metodo che mina la credibilità delle istituzioni e tradisce il principio di partecipazione democratica. Ancora più grave è stata l’assenza dei sindaci, interlocutori fondamentali in un processo che riguarda la vita quotidiana delle nostre isole».

Durante la riunione, secondo quanto fanno sapere i comitati, da un lato si è parlato di rafforzamento del servizio e di mantenimento degli itinerari e delle frequenze, anche alla luce dell’aumento delle risorse da 55 a 105 milioni di euro; dall’altro si è annunciata la cancellazione dei collegamenti con la Calabria e la soppressione della storica linea Napoli–Eolie.