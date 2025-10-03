Maltempo alle Eolie, aliscafi fermi con disagi per residenti e turisti

Tra ieri e oggi difficoltà nei collegamenti marittimi e questo pomeriggio si è anche arrivati al quasi isolamento. Per il mare molto agitato e il forte vento, si sono anche fermati gli aliscafi della Liberty Lines sia in arrivo che in partenza. I disagi maggiori le hanno vissute gli abitanti e anche i tanti turisti ancora presenti alle Eolie, che non hanno potuto usufruire regolarmente delle corse di linea per le isole minori.

Nel pomeriggio sono stati sospesi anche i collegamenti da Milazzo per le isole di Vulcano, Lipari e Salina. L’unica nave che è partita alle 17,15 è stata della Siremar ma con il tutto esaurito di mezzi e di passeggeri. E 16 eoliani non hanno trovato posto e sono rimasti bloccati a Milazzo fino a domattina. E per protesta si sono anche rivolti ai carabinieri.

Foto NotiziarioIsoleolie.it