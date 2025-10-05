Frane e incuria ad Alicudi: l’isola dei mille gradini chiede attenzione

Alicudi, l’isola con mille gradini senza auto e scooter e solo con asinelli. Ma i gradini in buona parte sono dissestati e in alcune zone sono isolate per via delle frane lungo i sentieri. Eppure vi abitano famiglie che protestano. Con la stagione invernale le preoccupazioni aumentano.

A far sentire la propria voce non sono solo gli abitanti ma anche i villeggianti. È il caso di Mauro Cresti, nativo di San Casciano in Val di Pesa in provincia di Firenze, che da agosto 2016 è un assiduo frequentatore della più piccola isola delle Eolie. «E ogni volta durante il mio soggiorno che perdura anche oltre un mese l’anno – racconta – noto un completo disinteresse per l'intera rete della viabilità. State e stiamo perdendo lentamente i famosi e preziosi gradini di Alicudi e la stessa cosa vale quando i gradini diventano in quota dei sentieri. Questa è la situazione che di anno in anno ho visto degradare sempre di più e mi permetto di ribadire che non ne sono affatto contento. Non so se per voi Alicudi sia diventata una parte B del vostro interesse, del vostro territorio, ma lo temo e mi dispiace in primo luogo per tutti gli Arcudari, trai quali c'è anche chi, direttamente coinvolto da quelle frane, che è diventato un cittadino di serie ancora più bassa».