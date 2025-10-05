Lievi scosse di terremoto tra il Messinese e le isole Eolie

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nella notte tra sabato e domenica nella zona di Falcone, in provincia di Messina, a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) poco dopo le 2.30. Nonostante la bassa magnitudo, la scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comuni limitrofi, tra cui Oliveri, Furnari e Patti, ma non si segnalano danni a persone o cose.

Poco dopo, un’altra scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata al largo delle Isole Eolie, ad una profondità di 11 chilometri. In questo caso il sisma, avvenuto in mare aperto, non è stato percepito dalla maggior parte degli abitanti delle isole, ma è stato localizzato dai sistemi di monitoraggio dell’Ingv che, nelle ultime settimane, stanno registrando una moderata attività sismica diffusa nell’area tirrenica settentrionale.