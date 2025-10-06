Messina, bus dell’Atm finisce fuori strada a Zafferia

Momenti di apprensione questa mattina a Messina, dove un autobus di linea dell’Atm è uscito di strada finendo oltre il guard rail e inclinato in bilico sul letto del torrente Zafferia. Nonostante la dinamica pericolosa, il mezzo non si è ribaltato ma solo adagiato su una fiancata.

Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ipotesi, il veicolo potrebbe essersi mosso mentre l’autista si trovava già a terra e a bordo non c'erano passeggeri, circostanza che resta comunque da confermare.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici dell’azienda di trasporto, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per chiarire quanto accaduto.

La nota dell'Atm

In merito all'incidente verificatosi questa mattina nei pressi del Torrente Zafferia, Atm Spa precisa che, al momento dell'accaduto, il mezzo in questione era completamente vuoto: a bordo non erano presenti persone e anche l'autista non occupava in quel frangente il posto di guida. Danni si registrano invece all'autobus finito nel torrente , che in queste ore verrà recuperato con il supporto di una gru. L' Azienda è impegnata a ricostruire la dinamica esatta del fatto, anche attraverso la testimonianza dell'operatore di esercizio in servizio su quel mezzo.